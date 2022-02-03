Тбилиси, , 16:34 — REGNUM Представители грузинских оппозиционных партий «Дроа» и «Лело» прибыли в Киев и намерены провести переговоры с «командой» Владимира Зеленского, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом Facebook.com/EKhoshtaria

В Верховной раде Украины запланированы встречи на высоком уровне с представителями украинского правительства и оппозиции, а также с гражданским сектором.

Грузинская оппозиция намерена выразить свою поддержку «дружественной стране, находящейся на грани войны». Лидер «Дроа» Елена Хоштария привезла в Киев флаги Грузии и Украины, подписанные грузинскими гражданами, таким образом выразившими солидарность с дружественной страной. Хоштария также расклеила на улицах Киева стикеры в поддержку Украины.

Напомним, что грузинская оппозиция отказалась одобрить принятую 1 февраля парламентом Грузии резолюцию по Украине, посчитав её недостаточно агрессивной по отношению к России.