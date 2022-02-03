Ульяновск, 3 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло суточное число госпитализированных в ковидные стационары и количество вновь выявленных носителей коронавируса. Это следует из обновлённых сведения федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 3 февраля, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 130 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 867. Напомним, ранее шесть дней подряд количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 оставалось примерно на одном уровне — от 780 до 798.

Кроме того, выросло количество госпитализаций. За последние сутки в ковидные госпитали перевели 104 пациентов.

Отметим, что с 19 января по 3 февраля каждые сутки госпитализировали от 29-ти до 104-х ковидных больных.

Напомним, на базе телемедицинского центра в Ульяновской области внедрён алгоритм выписки и закрытия листков нетрудоспособности (больничных листков) в дистанционном режиме. Аналогичное решение принято для выписки лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе перераспределён санитарный транспорт внутри поликлиник, а для выезда к пациентам соматического профиля подключён автопарк органов власти.