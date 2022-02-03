Санто-Доминго, 3 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес получил доминиканское гражданство путем упрощённой натурализации. Об этом сообщает агентство EFE.

Government of Spain Фелипе Гонсалес

Гражданство бывшему испанскому премьеру вручил президент Доминиканской Республики Луис Абинадер на церемонии, состоявшейся в Национальном дворце.

Абинадер назвал Гонсалеса «верным другом Доминиканской Республики, который давно поддерживает отношения с нашей страной».

Фелипе Гонсалес являлся премьер-министром Испании с 1982 по 1996 гг.