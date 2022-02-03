Кызылорда, Казахстан, 3 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург — Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба авиакомпании «Uzbekistan Airways».

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«Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10:56 по местному времени в аэропорту города Кызылорда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной посадки стала пассажирка — гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь.

«Экипаж принял решение произвести посадку самолёта в ближайшем аэропорту», — говорится в сообщении авиакомпании.

После посадки на аэродроме пассажирку госпитализировали в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

«Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» с 55 пассажирами приземлился в аэропорту Самарканда в 12:20 по ташкентскому времени», — говорится в сообщении.