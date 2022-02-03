Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией увеличился на 153. По данным федерального оперштаба на 3 февраля госпитализированы 534 человека, тогда как днем ранее — 381.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 702 гражданина. В общей сложности в регионе ковид победили 194 397 человек.

За 2 февраля в области обнаружили 3433 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще 11 человек. Это на одного пациента меньше, чем за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе уже достигло 1028.