Сана, 3 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы развернули масштабную программу по вербовке гражданских лиц в свои ряды. Об этом 3 февраля сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на министра информации Йемена Муаммара аль-Эриани.

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По его словам, повстанцы, на подконтрольной им территории, распространили указ, обязывающий местное руководство набирать в их ряды новых рекрутов.

«Это решение направлено на компенсацию беспрецедентных человеческих потерь, понесенных повстанцами на фронтах боевых действий в провинции Мариб и на других фронтах», — заявил аль-Эриани.

В указе содержится призыв к органам местного самоуправления и шейхам племён координировать свои действия «народными мобилизационными управлениями» для мобилизации граждан и принуждения их к зачислению на курсы военной подготовки.