Москва, 3 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На помощь амбулаторному звену здравоохранения будут привлечены сотрудники других медучреждений. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он рассказал, что из-за появления штамма коронавируса «Омикрон» медицина столкнулась с нехваткой специалистов в первичном звене.

«За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенция для сопровождения пациентов во время терапии», — сказал он.

По словам главы правительства, будет выделено 600 млн рублей на оплату труда этих специалистов. Средства позволят задействовать 2,5 тыс. специалистов, которые будут консультировать дистанционно.