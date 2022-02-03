Ижевск, 3 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Удмуртии днем 4 февраля и в ночь на 5 февраля ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Pixabay.com Снегопад

Ведомство ссылается на данные регионального Гидрометцентра. Также в МЧС предупредили, что на дорогах республики может образоваться снежный накат. Водителей призывают соблюдать безопасный скоростной режим, избегать рискованных маневров, воздержаться на дороге от резкого торможения.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 3 февраля температура воздуха составит ночью — 2… — 7 °C, в дневные часы потеплеет до 0… — 5 °C. Согласно долгосрочному прогнозу, февраль в республике будет достаточно теплым, температура воздуха будет на 8−10°С превышать климатическую норму.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Саратовской области из плохой видимости и метели 3 февраля действует ограничение движения транспорта на федеральной трасса А-298. Синоптики прогнозируют 3 февраля мокрый снег, местами сильный, туман видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица.

Читайте также: В Саратовской области из-за непогоды ограничили движение транспорта