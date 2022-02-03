Бишкек, 3 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Коллектив Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии митингует против решения Министерства здравоохранения Киргизии о ликвидации этого медицинского учреждения, передаёт госагентство «Кабар» 3 февраля.

Med.kg Врачи. Киргизия

Участники акции протеста заявили о том, что считают неправильным решение чиновников преобразовать специализированный медицинский центр в обычную городскую клиническую больницу скорой помощи.

При этом они отметили, что центр находится на первом месте по научной деятельности в Киргизии, занимается подготовкой квалифицированных специалистов-ортопедов и проводит хирургические операции по мировым стандартам и технологиям.

«Закрытие нашего центра не является реформой, а, наоборот, отбросит все наши достижения назад», — подчеркнул замдиректора по научной части Жаныш Сулайманов и добавил, что коллектив научно-исследовательского центра готов пойти на радикальные меры.

Отметим, что в конце января 2022 года Министерство здравоохранения ликвидировало Центр маммологии. По решению главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева специализированное медучреждение преобразовали в отделение Национального центра онкологии и гематологии.