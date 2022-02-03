Токио, 3 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Россия не признаёт незаконные территориальные притязания Японии на Южные Курилы и связанные с этим «празднества». Об этом 3 февраля заявил посол России в Японии Михаил Галузин в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Twitter.

Lord Mountbatten Михаил Галузин

Галузин ответил на критику со стороны нового посла США в Японии Рама Эмануэля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Галузин заявил, что обещание японских властей принять «жёсткие меры» в случае «вторжения на Украину», противоречит духу добрососедских отношений между Москвой и Токио. Такие высказывания не добавляют позитивности диалогу двух стран по Курилам при том, что Москва никогда не вела с Токио переговоров о принадлежности южных Курильских островов.

3 февраля Эмануэль заявил, что Галузин выбрал «неподходящий момент для угроз в адрес Японии», пояснив, что скоро там будут отмечать «день северных территорий».

«Время выбрано верно», — ответил российский посол.

«Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — говорится в сообщении.

Российский дипломат подчеркнул, что передача территорий Советскому Союзу зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, которое было подписано СССР, США и Великобританией как союзниками в войне против нацистской Германии и милитаристской Японии.

Галузин выразил уверенность, что только международное право и уважение договоренностей союзных держав имеют значение, а рассуждать о санкциях против России вместо дипломатии — это и есть запугивание, «не имеющее эффекта, впрочем».