Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В 2021 году в Нижегородской области скончались 62,9 тысячи человек. В сравнении с 2020 годом количество смертей в регионе увеличилось на 14,2%, передаёт Нижегородстат.

Младенец

Также стало известно о том, что в прошлом году нижегородки родили 26,1 тысячи детей. Рождаемость в регионе за год снизилась на 5,5%.

Таким образом, естественная убыль населения в Нижегородской области за 2021 год превысила 36,8 тысячи человек. Это почти на 34,2% превышает показатель 2020 года.