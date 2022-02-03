Таллин, , 13:59 — REGNUM Процент жителей Эстонии, удовлетворенных качеством жизни, снизился в период эпидемии с 73% до 65%, что является наименьшим снижением в странах Прибалтики. Об этом сообщили в консалтинговой компании EY со ссылкой на результатыисследования.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Латвии этот показатель снизился куда заметнее — с 73% до 60%, а в Литве — с 71% до 61%. Подчеркивается, что «самочувствие» эстонцев оказалось выше показателей жителей многих стран Западной Европы. В Германии, например, из-за пандемии удовлетворенность качеством жизни снизилась с 71% до 58%, а во Франции — с 65% до 53%, сообщил руководитель консультационных служб EY в Эстонии Сийм Абен .

В Великобритании и США удовлетворенность качеством жизни упала еще больше по сравнению с допандемийным периодом — на 17 и 16 процентных пунктов соответственно. Особенно серьезная ситуация сейчас в Японии: до пандемии качеством жизни были очень или достаточно довольны 41% населения, а после пандемии — только 22%.

При этом отмечается, что, по сравнению с другими странами Прибалтики и Западной Европы, в Эстонии введены самые мягкие ограничения. Большинство — 72% — опрошенных жителей Эстонии смотрят в свое будущее и будущее семьи оптимистично, в будущее своего региона — 58% и мира в целом — 31%.

Для проведения исследования в каждой стране было проведено в среднем по 1 000 интервью, в исследовании приняли участие 22 странымира.