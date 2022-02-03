Москва, , 14:27 — REGNUM Украина стягивает к границам ЛДНР две трети своих войск. Об этом 3 февраля заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, на данный момент страны Запада активно насыщают Украину оружием. При этом официальный Киев просит еще больше вооружений. При этом численность стянутых в Донбасс боевиков уже превышает ранее заявленные 120 тыс. человек.

«В принципе уже не 120 тыс., а больше. Сейчас перемещается ещё три бригады, четвертая готовится. Группировка будет порядка 150 тысяч. А если брать это количество — это две трети вооруженных сил Украины», — сказал Басурин.

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