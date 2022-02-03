Саратов, , 13:58 — REGNUM На территории Саратовской области из плохой видимости и метели 3 февраля действует ограничение движения транспорта на федеральной трасса А-298. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Снежный шторм Hans

"С 12:30 (местное время) 3 февраля временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств участке с 583+000 км по 597+000 км автомобильной дороги А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки» — с наступлением неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют 3 февраля мокрый снег, местами сильный, туман видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит в ночь на 4 февраля от +1 до —4 градусов, днем ожидается +2…—3 °C. Вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя сохранится.

ИА REGNUM напоминает, в Оренбургской области временно ограничили движение транспорта по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Причиной для такой меры стала непогода.

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