Ярославль, 3 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области подрядчик ООО «Викстрой» построит сельскую школу, несмотря на то, что его должны были отстранить от участия в аукционе. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Fas.gov.ru ФАС России

Построить школу в селе Погорелка Рыбинского района должны в рамках нацпроекта «Образование». Цена вопроса — 179 миллионов 57 тысяч 924 рубля. По итогам аукциона муниципальный контракт был заключен с ООО «Викстрой», однако у членов аукционной комиссии были разногласия насчёт соответствия заявки фирмы условиям закупки.

По итогу было проведено голосование, где «против» включения голосовали представители департамента госзаказа Ярославской области, а «за» — представители администрации Рыбинского района и заказчика. Большинством в один голос было принято решение в пользу ООО «Викстрой», с которым 31 января 2022 года был заключен муниципальный контракт на строительство школы.

Однако следом свою проверку провела антимонопольная служба, подтвердившая ряд нарушений в заявке будущего подрядчика. По мнению антимонопольщиков члены аукционной комиссии были не правы, допустив «Викстрой» к участию. Действия чиновников в ФАС сравнили с известными персонажами басни Ивана Крылова про лебедя, рака и щуку.

«Ярославское УФАС России признало аукционную комиссию нарушившей требования законодательства. Членам аукционной комиссии, проголосовавшим за допуск заявки подрядчика, грозит штраф в 30 000 рублей каждому. И как тут не вспомнить бессмертные слова классика: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт…», — отметили в пресс-службе Ярославского УФАС.

При этом, антимонопольщики ничего не сообщают о возможном расторжении контракта с подрядчиком. Нет таких данных и на портале госзакупок. Здание школы на 140 мест должны построить к концу декабря 2022 года.