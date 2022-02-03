Щёкино, Тульская область, , 13:56 — REGNUM В Тульской области следственные органы начали проверку в связи с обнаруженной на улице города Щекино человеческой головой, сообщили местные СМИ 3 февраля.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Человеческие останки были обнаружены на улице Полевой. Как уточняют «Тульские новости», во время прогулки с хозяйкой собака обнаружила человеческую голову. Женщина сообщила о находке в правоохранительные органы. Позже в том же районе были обнаружены другие части человеческого тела, частично обглоданные бродячими животными.

По информации следственных органов, назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.