Щёкино, Тульская область, 3 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Тульской области следственные органы начали проверку в связи с обнаруженной на улице города Щекино человеческой головой, сообщили местные СМИ 3 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Человеческие останки были обнаружены на улице Полевой. Как уточняют «Тульские новости», во время прогулки с хозяйкой собака обнаружила человеческую голову. Женщина сообщила о находке в правоохранительные органы. Позже в том же районе были обнаружены другие части человеческого тела, частично обглоданные бродячими животными.

По информации следственных органов, назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.