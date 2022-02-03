Нальчик, , 13:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии придадут новый импульс развитию популярного горнолыжного курорта «Эльбрус». Планируются реконструкция поляны Азау и увеличение зон катания, сообщили 3 февраля в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

Канатная дорога на Эльбрусе Денис Абрамов © ИА REGNUM

"Следующий шаг в развитии «Эльбруса» — обновление его внешнего облика. Реконструкция поляны Азау начнется уже летом этого года, дальше добавятся новые зоны катания, в том числе для новичков», — сообщил генеральный директор компании Хасан Тимижев.

Одним из нововведений на курорте в новом сезоне стали онлайн-продажи ски-пассов и создание почти тысячи новых бесплатных машино-мест, чтобы не перегружать кассы и подъезд к зоне катания.

По словам Тимижева, популярность курорта «Эльбрус» ежегодно растет, об этом говорят цифры: в 2021 году рост турпотока составил 120% по сравнению с предыдущим годом, число посетивших гостей составило около 400 тыс. человек. С 2016 года увеличение турпотока происходило в среднем на 12% ежегодно.