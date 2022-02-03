Майами, США, , 15:13 — REGNUM Американский продюсер DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) поприсутствовал на баскетбольном матче команды, основанной Канье Уэстом (Йе). Соответствующей информацией музыкант поделился в истории на своей странице в Instagram 3 февраля.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

В рамках спортивного мероприятия продюсер пообщался с популярным рэпером и поддержал команду Donda Academy. Также после матча DJ Khaled устроил автограф-сессию с фанатами.

Напомним, что за свою карьеру DJ Khaled успел опубликовать 12 студийных альбомов. В 2021 году продюсер представил новую пластинку под названием Khaled Khaled.

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