Майами, США, 3 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Американский продюсер DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) поприсутствовал на баскетбольном матче команды, основанной Канье Уэстом (Йе). Соответствующей информацией музыкант поделился в истории на своей странице в Instagram 3 февраля.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

В рамках спортивного мероприятия продюсер пообщался с популярным рэпером и поддержал команду Donda Academy. Также после матча DJ Khaled устроил автограф-сессию с фанатами.

Напомним, что за свою карьеру DJ Khaled успел опубликовать 12 студийных альбомов. В 2021 году продюсер представил новую пластинку под названием Khaled Khaled.