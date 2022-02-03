Горно-Алтайск, , 13:55 — REGNUM В Республике Алтай отметили 79-ю годовщину победы Красной армии на немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания.

Сталинград. 1943

Депутаты возложили цветы к мемориалу Славы на комплексе Парк Победы, почтив память защитников города-героя.

Парламентарии напомнили, что гитлеровские захватчики в 1942 году планировали захватить нефтяные месторождения Советского Союза, что значительно ухудшило бы положение СССР. Однако на их пути встал город Сталинград, который оборонялся 200 дней.

«За 28 дней была завоёвана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли лишь несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это же время немецкая армия продвинулась с одной стороны улицы на другую», — отметил депутат Аскар Тулебаев.

Сталинградскую битву историки называют коренным переломом в Великой Отечественной войне, который позволил Красной армии перехватить стратегическую инициативу у врага и закончить в конечном итоге войну в Берлине.

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