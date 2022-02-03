Лос-Анджелес, США, , 13:54 — REGNUM Актриса Лили Джеймс, сыгравшая Памелу Андерсон в сериале «Пэм и Томми», высказалась относительно социальных сетей и публичной жизни в интернете. Об этом 3 февраля пишет IndieWire.

Лили Джеймс Скриншот видео на YouTube

По словам Джеймс, создатели сериала «Пэм и Томми» хотели показать зрителям их «собственную вину в увековечивании нездорового вирусного интернет-поведения». «Я считаю, что у каждого есть возможность высказаться в Twitter, но при этом никто на самом деле не несёт ответственности за свои слова, поэтому это действительно опасно. Вы можете использовать своё мнение, чтобы публично «уничтожить» кого-то. Это может быть действительно токсичной средой», — объясняет свои опасения актриса.

«В социальных сетях мы вынуждены делиться информацией, отказываться от своей конфиденциальности, комментировать без каких-либо последствий», — продолжает Джеймс. «В каком-то смысле это сделало нас гораздо менее сочувствующими, чем это было в 90-х», — считает актриса.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Пэм и Томми» посвящён периоду отношений между актрисой Памелой Андерсон и музыкантом Томми Ли после утечки и публикации их секс-видео. Премьера шоу состоялась 2 февраля 2022 года на платформе Hulu.

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