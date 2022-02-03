Москва, 3 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Лондон реализует на Украине как свои амбиции, так и партнёрские обязательства по отношению к США. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

«Британия является младшим партнёром США со времён Второй мировой войны. У стран по большому счёту нет разногласий по существенным внешнеполитическим вопросам, в том числе по Украине», — заявил эксперт.

Украина не богатая страна, никакой конкуренции между Лондоном и Вашингтоном за «украинское поле» не было и нет, убеждён политолог.

«Однако у Лондона остаются европейские амбиции, которые вновь и вновь следует подтверждать, в том числе через танковые упражнения в Эстонии или военную помощь Украине», — заключил Бышок.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о выстраивании особых отношений с Британией.