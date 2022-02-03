Стокгольм, , 13:58 — REGNUM Партия «Либералов» «может допустить» мысль о том, что члены объединения проголосуют за назначения правительства Швеции, в которое войдут «Шведские демократы». Об этом заявила лидер партии Нямко Сабуни в недавнем интервью газете DN. Спустя несколько часов ей пришлось давать объяснения в комментарии газете Aftonbladet.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

В письменном ответе изданию она принесла извинения за свою позицию, которая противоречит линии партии.

«Я поддалась искушению и начала размышлять об этапах формирования правительства, и мой ответ, конечно же, был «НЕТ», он был таким всегда. Это моя ошибка и моя ответственность», — написала Сабуни.

Напомним, что ранее высший руководящий партийный орган «Либералов» принял решение о недопустимости поддержки в парламенте правительства, в которое входят «Шведские демократы». В интервью DN Сабуни заявила обратное, что спровоцировало волну критики внутри «Либералов».

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