Брюссель, , 14:26 — REGNUM Россия масштабно разворачивает свои вооружённые силы, включая новейшие виды вооружений, в Белоруссии, чего не было со времён холодной войны. НАТО призывает Москву к деэскалации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

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По словам Столтенберга, переброску российских сил в Белоруссию НАТО наблюдает на протяжении последних дней. Ожидается, что в манёврах примут участие боевые части численностью 30 тыс. человек, подразделения спецназа, новейшие истребители, ракетные комплексы «Искандер» и С-400.

«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны», — отметил генсек НАТО.

Разворачивание сил с широким спектром новейших российских вооружений происходит параллельно с ежегодными учениями ядерных сил, которые ожидаются в России в этом месяце, добавил он.

Столтенберг также заявил, что уже более 100 тыс. российских военных находятся у границ с Украиной, и призвал Москву к «деэскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО назвал правильным решение США направить в Румынию, Польшу и Германию дополнительный военный контингент.

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