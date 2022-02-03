Чебоксары, 3 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрировано максимальное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. В то же время суточное число вылечившихся значительно превышает количество госпитализированных. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперштаба РФ о ситуации в Чувашии на 3 февраля 2022 года

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По сведениям на 3 февраля, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 54 630 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки подтверждён 1051 случай заражения, что является рекордным за всё время пандемии.

Выздоровели ещё 416 ковидных больных, в то же время вновь госпитализированы 186 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились 43 904 жителя республики, что составляет 80,37% от числа заболевших.

Умерли от ковида 4213 жителей Чувашии, в том числе за последние сутки скончались три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике 4 февраля состоится очередное заседание оперативного штаба. В числе внесённых на обсуждение вопросов — продление дистанционного режима обучения для старшеклассников. В настоящее время на «дистанте» находятся ученики в Чебоксарах и Новочебоксарске.