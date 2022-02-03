Тунис, 3 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Тунисская политическая партия «Ан-Нахда» призвала своих сторонников к массовым акциям протеста, которые начнутся в воскресенье, 6 февраля. Об этом сообщает Babnet со ссылкой на официальное заявление партии.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

По последним данным, «Ан-Нахда» требует освободить всех политических преступников, в частности — бывшего министра юстиции и лидера оппозиции Нуреддина Аль-Бухейри. Призыв был поддержан коалицией оппозиционных партий «Демократическая инициатива».

«Демократическая инициатива» призывает движение «Ан-Нахда» и все национальные силы принять активное участие в пикетах, которые начнутся 6 февраля 2022 года на улице Аль-Таура (Хабиб Бургиба) в 11 часов утра», — говорится в заявлении оппозиции.

По данным журналистов, в преддверии беспорядков в город стягиваются дополнительные силы армии и полиции.