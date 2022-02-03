Стокгольм, , 13:53 — REGNUM Победа на выборах в Швеции правой оппозиции станет стремительным шагом к развитию атомной энергетике. Таким мнением поделился лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон после решения Еврокомиссии о том, что природный газ и атомная энергия должны быть классифицированы как «устойчивые». Об этом он заявил вечером 2 февраля в эфире телеканала SVT.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это важный шаг вперед. Это означает, что основное международное препятствие для сохранения атомной энергетики и развития новых технологий в Швеции теперь исчезнет», — отметил лидер оппозиции.

Правительство Швеции в свою очередь выступило против новых решений в Брюсселе.

«Это историческая ошибка. Мы не рассматриваем ископаемый газ или атомную энергетику как переходные решения, а скорее наоборот, как тупиковые решения, которые угрожают экологическому климату и безопасности в Европе», — прокомментировал решение Брюсселя лидер партии «Зеленых» Пер Болунд в эфире SVT.