Ереван, , 13:51 — REGNUM Баку не принял ни одного предложения Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил 3 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что армянскую сторону также не устроило ни одно из предложений от Азербайджана. При этом Мирзоян заявил, что Ереван заинтересован в процессе делимитации.

«Мы на 100% привержены этому заявлению и тем обязательствам, которые на себя взяли. Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаем те средства безопасности, которые, на наш взгляд, создадут механизмы безопасности и стабильности в пограничной зоне», — сказал министр.

Напомним, делимитация армяно-азербайджанской границы после распада СССР не проводилась. В 2021 году Азербайджан начал занимать приграничные участки, на которые он претендует. Москва заявила, что готова быть посредником в переговорах по границе.

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