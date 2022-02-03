Москва, , 13:49 — REGNUM Правительство России предоставит субсидии на внутрироссийские чартеры для поддержки туристической отрасли. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«Правительство предоставит как и в прошлом году субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров. С помощью них операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрен 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трёх лет. Рассчитываем, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России поддержит российских туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. В частности, их ещё на один год освободят от взносов в фонд «Турпомощь».

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