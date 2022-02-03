Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш не хочет рассматривать возможность вхождения «Либералов» в правое правительство Швеции, которое может сформироваться после парламентских выборов в сентябре. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT вечером 2 февраля.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

Буш представляет ситуацию так, что две оппозиционные правые партии в риксдаге — «Шведские демократы» и «Либералы» — просто станут частью правительственной поддержки правого правительства, то есть будут голосовать за законопроекты кабинета министров.

«Лучше всего для Швеции было бы коалиционное правительство, состоящее из Христианских демократов и Умеренных, но при условии тесного и плодотворного сотрудничества по бюджету со Шведскими демократами и Либералами», — прояснила свою позицию Буш.