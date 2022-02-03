Саранск, 3 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 73 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 113 человек.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 810 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4189 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 178 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 244 жителя республики.

Всего в регионе подтвердили 45 082 случая заражения коронавирусом, из них 439 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Мордовии после перенесённого COVID-19 выписались 178 человек за день