Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Решение «Зеленых» выйти из правительства Швеции теперь рискует обернуться стратегическим ударом по партии. Третий месяц подряд электоральный рейтинг «Зеленых» падает так, что теперь партия не проходит четырехпроцентный барьер для допуска к распределению мандатов в риксдаге. Об этом 3 февраля в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для охваченных кризисом малых партий ситуация мрачная. Как «Либералы» (2,7%), так и «Зеленые» (3,5%) находятся ниже четырехпроцентного барьера. «Либералы» не преодолевают его с июня 2019 года, а для «Зеленых» это уже третий опрос подряд, где партия не дотягивает до четырех процентов», — написал журналист.

«Фактически, «Зеленые» находятся ниже четырехпроцентного барьера с тех пор, как партия покинула правительство в ноябре прошлого года. Целью дезертирства тогда была попытка завоевать симпатии избирателей, но эта стратегия с треском провалилась — по крайней мере, пока. Одним из объяснений падения рейтингов «Зеленых» может быть то, что все меньше и меньше избирателей считают, что партия предлагает наилучшую политику в области климата и окружающей среды», — заключил Кнутсон.

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