Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Решение «Зеленых» выйти из правительства Швеции теперь рискует обернуться стратегическим ударом по партии. Третий месяц подряд электоральный рейтинг «Зеленых» падает так, что теперь партия не проходит четырехпроцентный барьер для допуска к распределению мандатов в риксдаге. Об этом 3 февраля в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Для охваченных кризисом малых партий ситуация мрачная. Как «Либералы» (2,7%), так и «Зеленые» (3,5%) находятся ниже четырехпроцентного барьера. «Либералы» не преодолевают его с июня 2019 года, а для «Зеленых» это уже третий опрос подряд, где партия не дотягивает до четырех процентов», — написал журналист.

«Фактически, «Зеленые» находятся ниже четырехпроцентного барьера с тех пор, как партия покинула правительство в ноябре прошлого года. Целью дезертирства тогда была попытка завоевать симпатии избирателей, но эта стратегия с треском провалилась — по крайней мере, пока. Одним из объяснений падения рейтингов «Зеленых» может быть то, что все меньше и меньше избирателей считают, что партия предлагает наилучшую политику в области климата и окружающей среды», — заключил Кнутсон.