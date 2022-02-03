Москва, , 13:46 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали негативную динамику, потеряв 0,8%, но при этом удерживаясь в середине ценового коридора $88,00−90,00 за баррель Brent, который нефтяные котировки не могут покинуть уже седьмой торговый день подряд, с 26 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«2 февраля казалось бы были созданы достаточные условия для пробоя нижней границы в $88,00 за баррель Brent.

Министерская встреча ОПЕК+ закончилась решением о наращивании добычи нефти в марте еще на 400 тыс. б/с, а в США вышли очень неожиданные данные и крайне негативные данные по рынку труда.

Согласно опубликованному 2 февраля, отчету агентства ADP, в американском несельскохозяйственном секторе в январе количество рабочих мест сократилось на 301 тыс., это самое большое падение с мая 2020 года.

Но, или из-за сохраняющейся геополитической напряженности в отношениях России с США, или из-за неверия инвесторов в то, что ОПЕК+ сможет нарастить добычу, цены на нефть пользуясь данными о сокращении запасов в США на 1,05 млн баррелей, остаются непоколебимыми.

Сегодня, 3 февраля, продолжают выходить негативные макроэкономическая статистика. Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг стран G7, в январе, преимущественно снизились.

Помимо этого рынок ожидает сегодня итогов заседания ЕЦБ, который может преподнести сюрпризы в виде корректировки курса монетарной политики с ультрамягкого на более жесткий.

Все это конечно не те события, которые могли бы вытолкнуть котировки из диапазона $88,00−89,00 за баррель Brent, но других событий на 3 февраля не запланировано, а потому инвесторам остается продолжать ждать», — пояснил эксперт.

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