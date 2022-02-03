Омск, 3 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Оперативный штаб в Омской области 3 февраля принял ряд решений в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Все мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но важно, что болезнь в большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Пациентам не требуется госпитализация», — отметил омский губернатор Александр Бурков.

По его словам, пневмонию диагностируют только у 5,8% заболевших. Однако нагрузка на все амбулаторно-поликлинические учреждения возросла в 3,5 раза. В связи с этим в регионе приостановили диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене. «Это касается только первичного звена», — уточнил губернатор.

Увеличивается количество транспорта для поликлиник. Листки нетрудоспособности при положительном ПЦР, справки для дошкольных учреждений и школ поликлиники будут выдавать дистанционно.

Студенты-старшекурсники медуниверситета, которые сегодня помогают в больницах, будут трудоустроены в медицинские учреждения. Для этого вводятся дополнительно временные ставки.

Из резервного фонда региона выделяют дополнительные средства для закупки лекарств для первичного звена.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Омской области выявлено 147 464 носителя коронавируса, выздоровели 131 510 человек, скончались 3577 ковид-пациентов.