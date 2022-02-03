Самара, , 13:46 — REGNUM Автобусы направили в объезд в связи с коммунальной аварией в Самаре. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба транспортной компании «СамараАвтоГаз».

Прорыв теплотрассы Фото опубликовано в группе «Аварии Астрахани» автор Michail Motus

Сообщается, что на водопроводе на ул. Пугачевская и ул. Ставропольская прорвало трубу.

«Объезд автобусов маршрута № 9 по ул. Алма-Атинская, ул. Черемшанская, ул. Пугачевская и далее по маршруту в оба направления. Автобусы маршрута №34 при выезде из парка следуют по ул. Пугачевская, ул. Черемшанская, ул. Алма-Атинская и далее по маршруту в оба направления», — сообщает пресс-служба.

Согласно данным МЧС по Самарской области, произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 150 мм.