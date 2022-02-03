Воронеж, 3 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Кража 320 кег из нержавеющей стали на общую сумму более 1,7 млн рублей раскрыта сотрудниками полиции в Воронеже, подозреваемый задержан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Имущество было похищено со склада в Воронеже в январе — феврале 2021 года, о преступлении заявил местный предприниматель. В совершении преступления заподозрили одного из сотрудников склада, который имел неограниченный доступ в помещение.

37-летнего подозреваемого задержали по месту временного проживания, он уже дал признательные показания. По его словам, он находил на специализированных сайтах объявления о покупке кег, уточнял условия, а затем похищал требуемое количество товара, после чего продавал. Кеги он отправлял покупателю на такси.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый на данный момент задержан и находится в изоляторе временного содержания.