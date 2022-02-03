Рязань, 3 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Рязанской области по данным федерального оперативного штаба на 3 февраля госпитализировано 104 новых ковид-пациента. За сутки выписаны после лечения 155 человек, зарегистрировано шесть летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Рязанской области выявлено 70 455 носителей инфекции. Справились с заражением 58 873 человек, скончались от осложнений 2 884 пациента.

Как уточнили ИА REGNUM в оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 1,48%.