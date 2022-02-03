Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) рассказал о планах отбелить кожу. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex 3 февраля.

Lil Uzi Vert Скриншот YouTube

Музыкант собирается прибегнуть к специальной косметической процедуре уже в 2022 году. Поклонники артиста не поверили в его желание, однако позднее Lil Uzi Vert подтвердил, что действительно собирается сменить цвет кожи.

Напомним, что в 2021 году Lil Uzi Vert привлек внимание общественности, вставив в лоб имплант с бриллиантом. Стоимость драгоценного камня составила $24 млн.

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