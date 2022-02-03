Вашингтон, 3 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) рассказал о планах отбелить кожу. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex 3 февраля.

Скриншот YouTube Lil Uzi Vert

Музыкант собирается прибегнуть к специальной косметической процедуре уже в 2022 году. Поклонники артиста не поверили в его желание, однако позднее Lil Uzi Vert подтвердил, что действительно собирается сменить цвет кожи.

Напомним, что в 2021 году Lil Uzi Vert привлек внимание общественности, вставив в лоб имплант с бриллиантом. Стоимость драгоценного камня составила $24 млн.