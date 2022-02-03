Курган, 3 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 3 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 80 человек, выписались по выздоровлению 122. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 804 заражённых коронавирусом курганцев, на 86 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 3 февраля выявлено 55 595 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 905 человек, скончались 1054 (на два человека больше, чем днём ранее).