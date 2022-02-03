Кабул, , 13:41 — REGNUM Канада объявила, что предоставит помощь в размере 2 миллионов долларов пострадавшим от недавнего землетрясения в афганской провинции Бадгис.

Землетрясение cobain86

По сообщению информационного агентства «Шафакна», об этом сообщила Верховный комиссар ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения в Бадгисе, жителям провинции нанесён серьёзный материальной ущерб.

По официальным данным, в результате катаклизма были разрушены тысячи домов.