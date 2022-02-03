Пекин, , 13:40 — REGNUM Представленные в 2019 году два талисмана зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине — Бин Дунь Дунь и Сюэ Жун Жун — быстро завоевали всемирную популярность благодаря своему очаровательному взгляду и вдохновляющим значениям, сообщает 3 февраля газета Global Times.

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Один из талисманов Пекина 2022 — гигантская панда в ледяном костюме, питающая любовь к зимним видам спорта и обладающая золотым сердцем. Дизайн для Бин Дунь Дунь был выбран из более чем 5800 заявок из Китая и 35 стран мира в рамках глобального конкурса, организованного Организационным комитетом Пекина 2022 года.

Бин» по-китайски означает лед, символизирующий чистоту и силу, в то время как «Дунь Дунь» означает здоровье и жизненную силу и символизирует сильное тело, упорную волю и вдохновляющий дух спортсменов зимних Олимпийских игр.

Панда, выполненная в 3D, воплощает концепцию гармоничного сосуществования человека и природы. Она одета в «оболочку» всего тела, сделанную изо льда, которая напоминает костюм астронавта — дань уважения новым технологиям для будущего с бесконечными возможностями.

Яркие цвета ореола вокруг лица отражают новейшие передовые технологии ледовых и снежных спортивных трасс на играх, в то время как сердце на левой ладони символизирует гостеприимство Китая для спортсменов и зрителей на зимних Олимпийских играх.

Еще один талисман Сюэ Жун Жун — китайский ребенок-фонарь, в дизайне которого использованы элементы традиционной китайской резки из бумаги и оргнаментов. Сияние, исходящее из его сердца, символизирует дружбу, теплоту, мужество и упорство параспортсменов.

«Сюэ» имеет то же произношение, что и китайский иероглив, обозначающий снег, в то время как первое «Жун» на китайском языке означает «вбирать, терпеть», а второе «Жун» означает «таять, сливаться и согревать». Это способствует стремлению к большей интеграции людей с ограниченными возможностями во всем обществе, а также к большему диалогу и взаимопониманию между культурами мира.