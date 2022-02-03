Москва, , 16:16 — REGNUM Не стоит однозначно доверять данным, полученным украинскими социологами. Об этом 3 февраля заявил ИА REGNUMк андидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что по данным ряда соцопросов рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко почти сравнялся с рейтингом её действующего президента Владимира Зеленского.

«Украинская социология — такая штука, которая отнюдь не всегда соотносится с действительностью», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нельзя исключать вероятность того, что социологи просто симпатизируюи Порошенко и негативно относятся к Зеленскому.

Эксперт напомнил, что даже результаты выборов после 2014 года не показывали победу «партии войны».

«Так что даже если представить, что Порошенко опередит Зеленского в первом туре, во втором он проиграет. Просто потому, что Зеленский менее агрессивен — при всём разочаровании в нём многих избирателей» — заключил Трухачёв.