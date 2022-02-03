Йошкар-Ола, 3 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 3 февраля лечение получают 765 пациентов, из них у 463 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 646 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 687 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 78 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 90 человек, выписаны 97 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля выздоровели с начала пандемии 28 674 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 117 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 33 713 случаев заражения коронавирусом, из них 476 — за последние сутки.

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