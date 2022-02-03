Ярославль, 3 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Врио ярославского губернатора Михаил Евраев поздравил с новым назначением своего бывшего заместителя Илью Баланина, который стал заместителем руководителям Россотрудничества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прямой эфир заседания правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Илья Баланин

Как ранее сообщало ИА REGNUM Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Баланина 2 февраля. В ходе заседания регионального правительства врио губернатора Михаил Евраев пожелал своему бывшему заму удачи на новом месте.

«У Ильи Валерьевича был один из самых сложных и ответственных участков. И сделано было очень многое. Хочется пожелать успехов на новом месте работы, уверен, что так оно и будет. Как я говорил и Дмитрию Александровичу Степаненко, так и вам хочу сказать, что очень будем рады вас видеть, чтобы, когда вы приезжаете в Ярославскую область, вы чувствовали, что приезжаете к себе домой. Надеюсь, что вы будете часто к нам приезжать. Нам бы хотелось «сверять с вами часы» по той работе, которую мы здесь делаем. Уверен, что Ярославскую область вы тоже не забудете», — сказал Михаил Евраев.

Напомним, Дмитрий Степаненко оставил пост председателя Ярославского правительства 30 декабря 2021 года, теперь правительство возглавляет сам Евраев. Вместе со Степаненко и Баланиным правительство покинули зампреды Роман Колесов, Екатерина Троицкая,Анатолий Гулин.

«Я хотел бы поблагодарить за совместную работу в правительстве Ярославской области в течение более чем пяти лет. Я считаю, что очень много было сделано. В последние два года мы удержали финансовую ситуацию, финансовую стабильность в нашем регионе. Работали продуктивно, всегда находили выход из любой ситуации. Хочу все поблагодарить и уверен, что и дальше под вашим руководством, Михаил Яковлевич, Ярославская область будет развиваться также эффективно и продуктивно, и все задачи, которые Вы ставите, все будут достигнуты. Желаю вам удачи со своей стороны», — сказал в ходе заседания правительства сам Илья Баланин.

Кто заменит Баланина на посту заместителя ярославского губернатора, пока неизвестно.