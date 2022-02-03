Лос-Анджелес, США, 3 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Исполнитель Джон Стивенс (известен как John Legend) вместе с компанией Our Happy Company запустил NFT-платформу OurSong. Об этом 3 февраля пишет Billboard.

Скриншот видео на YouTube John Legend

Платформа создана для упрощения создания и покупки NFT-активов для тех, кто плохо понимает этот процесс. «Теперь каждый может превратить рассказы, музыку, фотографию и любой вид искусства в коллекционные карты NFT», — говорится на сайте OurSong. Сервис доступен в виде мобильного приложения для операционных систем iOS и Android.

ИА REGNUM напоминает, что Джон Стивенс является самым молодым и первым чернокожим мужчиной-обладателем EGOT — премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Всего обладателей EGOT насчитывается 16 человек.