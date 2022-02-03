Москва, , 13:47 — REGNUM ОБСЕ, промолчавшей после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, не следует высказываться и по поводу российских ответных мер, о которых будет объявлено 3 февраля. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, «ОБСЕ симптоматично молчит», не реагируя на запрет вещания RT DE. Представитель этой международной организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро не увидела в ситуации «ничего такого», что могло бы её заинтересовать.

«Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейро будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля германская комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание в Германии на немецком языке. В комиссии такое решение объяснили отсутствием необходимой лицензии. В российском МИД пообещали ввести ответные меры.

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