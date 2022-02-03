Москва, 3 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. ОБСЕ, промолчавшей после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, не следует высказываться и по поводу российских ответных мер, о которых будет объявлено 3 февраля. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «ОБСЕ симптоматично молчит», не реагируя на запрет вещания RT DE. Представитель этой международной организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро не увидела в ситуации «ничего такого», что могло бы её заинтересовать.

«Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейро будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля германская комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание в Германии на немецком языке. В комиссии такое решение объяснили отсутствием необходимой лицензии. В российском МИД пообещали ввести ответные меры.

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